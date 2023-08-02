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Партию наркотиков весом 184 кг и стоимостью 11 млн долларов изъяли в Чили

02 августа 2023 07:16
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Новости Чили. Крупную партию наркотиков весом 184 килограмма изъяли в Чили. Их стоимость оценили в 11 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партию наркотиков весом 184 кг и стоимостью 11 млн долларов изъяли в Чили-1

Нелегальный груз обнаружен в порту в прибывшей из Нидерландов партии бытовой техники.

Партию наркотиков весом 184 кг и стоимостью 11 млн долларов изъяли в Чили-4

В ходе рейда проведены обыски, взяты под стражу пятеро граждан Колумбии, а также изъяты другие запрещенные вещества, оружие и транспортные средства.

# Наркотики # Новости Чили # Фотофакт

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