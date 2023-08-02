Партию наркотиков весом 184 кг и стоимостью 11 млн долларов изъяли в Чили

Новости Чили. Крупную партию наркотиков весом 184 килограмма изъяли в Чили. Их стоимость оценили в 11 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. Крупную партию наркотиков весом 184 килограмма изъяли в Чили. Их стоимость оценили в 11 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нелегальный груз обнаружен в порту в прибывшей из Нидерландов партии бытовой техники.
В ходе рейда проведены обыски, взяты под стражу пятеро граждан Колумбии, а также изъяты другие запрещенные вещества, оружие и транспортные средства.