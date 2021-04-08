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Серия взрывов произошла на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике

08 апреля 2021 09:49
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Новости Мексики. Серия взрывов и масштабный пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике. В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серия взрывов произошла на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике-1

Пламя вспыхнуло после первого хлопка на участке отгрузки дизельного топлива и бензина. Всего прогремело шесть взрывов. Густой столб черного дыма виден на расстоянии нескольких километров.

Серия взрывов произошла на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике-4

В ликвидации возгорания задействованы десятки человек. Место происшествия оцеплено военнослужащими и бойцами Нацгвардии. Причины ЧП еще предстоит установить специалистам.

# Взрыв # Фотофакт

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