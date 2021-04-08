Израиль нанёс очередной авиаудар по окрестностям Дамаска

Израиль нанес очередной авиаудар по окрестностям сирийского Дамаска. В результате атаки пострадали четверо военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь был открыт со стороны Ливана и Голанских высот. Большинство ракет удалось сбить, однако нескольким объектам причинен значительный ущерб. В армии Израиля комментировать произошедшее отказались. О состоянии пострадавших пока не сообщается.