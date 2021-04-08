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Израиль нанёс очередной авиаудар по окрестностям Дамаска

08 апреля 2021 09:05
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Израиль нанес очередной авиаудар по окрестностям сирийского Дамаска. В результате атаки пострадали четверо военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс очередной авиаудар по окрестностям Дамаска-1

Огонь был открыт со стороны Ливана и Голанских высот. Большинство ракет удалось сбить, однако нескольким объектам причинен значительный ущерб. В армии Израиля комментировать произошедшее отказались. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

# Нападение # Фотофакт

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