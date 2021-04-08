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В Австрии о недомогании сообщили более 13 тысяч привитых AstraZeneca

08 апреля 2021 09:18
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В Австрии число пациентов, умерших от вакцины американского и европейского производства, возросло до 63. При этом 57 человек скончались вскоре после применения препарата компании BioNTech и Pfizer, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Связь между вакциной и смертями пока не доказана. Ведется расследование инцидентов. Тем не менее такие данные вызывают серьезную озабоченность.

В Австрии о недомогании сообщили более 13 тысяч привитых AstraZeneca-1

Высоким остается также показатель побочных эффектов от ковид-препаратов. В Австрии о недомогании сообщили более 13 тысяч привитых AstraZeneca. А в Великобритании зафиксировано 79 случаев редкого образования тромбов. 19 пациентов скончались.  

В Австрии о недомогании сообщили более 13 тысяч привитых AstraZeneca-4

Вакцина AstraZeneca в эпицентре скандала уже несколько недель. Из-за многочисленных сообщений об осложнениях ее использование полностью приостановили четыре страны. Связь между вакциной и случаями тромбоза по итогам повторной проверки признал уже и Европейский медицинский регулятор. Исследования безопасности препарата продолжаются. 

# Коронавирус # Фотофакт

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