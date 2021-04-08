В Австрии о недомогании сообщили более 13 тысяч привитых AstraZeneca

В Австрии число пациентов, умерших от вакцины американского и европейского производства, возросло до 63. При этом 57 человек скончались вскоре после применения препарата компании BioNTech и Pfizer, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Связь между вакциной и смертями пока не доказана. Ведется расследование инцидентов. Тем не менее такие данные вызывают серьезную озабоченность.