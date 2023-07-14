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Сергей Наев: украинские военные оборудовали на границе с Беларусью 30 противотанковых минных полей

14 июля 2023 08:27
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Новости Украины. Украинские военные и пограничники за 10 дней оборудовали на границе с Беларусью 30 противотанковых минных полей. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Наев: украинские военные оборудовали на границе с Беларусью 30 противотанковых минных полей-1

По его словам, там уже установлено около 6 000 мин и эта работа продолжится. Вдоль границы выкопано около 5 километров траншей и 6,5 километра противотанковых рвов. Созданы огневые позиции для солдат и военной техники. При этом генерал отметил, что стоит задача сделать пограничную полосу непроходимой.

Сергей Наев: украинские военные оборудовали на границе с Беларусью 30 противотанковых минных полей-4

По его словам, украинская армия таким образом якобы предупреждает попадание на свою территорию диверсионных групп и бронетехники. Стоит напомнить, что 11 июля белорусские пограничники зафиксировали проникновение с украинской территории группы людей, которые вырвали два пограничных знака и вернулись обратно.

# Государственная граница Беларуси # Сергей Наев # Новости Украины # Фотофакт

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