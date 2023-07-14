Сергей Наев: украинские военные оборудовали на границе с Беларусью 30 противотанковых минных полей

Новости Украины. Украинские военные и пограничники за 10 дней оборудовали на границе с Беларусью 30 противотанковых минных полей. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, там уже установлено около 6 000 мин и эта работа продолжится. Вдоль границы выкопано около 5 километров траншей и 6,5 километра противотанковых рвов. Созданы огневые позиции для солдат и военной техники. При этом генерал отметил, что стоит задача сделать пограничную полосу непроходимой.