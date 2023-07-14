Прямой эфир

Госдума России приняла закон о запрете смены пола

14 июля 2023 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Государственная Дума РФ приняла законопроект, устанавливающий запрет на смену пола. Законом вводится положение о признании брака недействительным, если один из супругов сменил пол, пишет РИА Новости.

Кроме того, вводится запрет на усыновление детей лицами, сменившими пол. Заключение о внесении изменений в запись акта гражданского состояния будет выноситься лишь при наличии медицинского свидетельства. Медицинское вмешательство, связанное для лечения врожденных аномалий и патологий, не относится к изменению пола. Законопроект направлен на защиту интересов детей. Ранее в пользу данной нормативы высказалась и Патриаршая комиссия по вопросам семьи.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции отмечают День взятия Бастилии, но атмосфера там не праздничная
14 июля 2023 07:43

Во Франции отмечают День взятия Бастилии, но атмосфера там не праздничная

Анкара объяснила Москве, почему она выдала Украине боевиков «Азова»
14 июля 2023 07:28

Анкара объяснила Москве, почему она выдала Украине боевиков «Азова»

В США подсчитали убыток от стихийных бедствий в 2023-м
14 июля 2023 07:20

В США подсчитали убыток от стихийных бедствий в 2023-м