Госдума России приняла закон о запрете смены пола

Государственная Дума РФ приняла законопроект, устанавливающий запрет на смену пола. Законом вводится положение о признании брака недействительным, если один из супругов сменил пол, пишет РИА Новости.

Кроме того, вводится запрет на усыновление детей лицами, сменившими пол. Заключение о внесении изменений в запись акта гражданского состояния будет выноситься лишь при наличии медицинского свидетельства. Медицинское вмешательство, связанное для лечения врожденных аномалий и патологий, не относится к изменению пола. Законопроект направлен на защиту интересов детей. Ранее в пользу данной нормативы высказалась и Патриаршая комиссия по вопросам семьи.