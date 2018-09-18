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Сергей Лебедев: «Разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем по гражданам России»

18 сентября 2018 12:57
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Новости Украины. Прекращение действий Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией больше ударит по украинцам, чем по россиянам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 18 сентября заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Он также отметил, что такое решение является невыгодным и для других стран Содружества.

Сергей Лебедев: «Разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем по гражданам России»-1

Сергей Лебедев: «Разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем по гражданам России»-3

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Я тоже с сожалением услышал эту новость о прекращении действия договора с Россией. Прочитал множество комментариев. Большинство сводятся во мнении, которое я разделяю, что разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем по гражданам России. Это невыгодно. И мы в Содружестве Независимых Государств и я, как председатель исполкома, конечно, с сожалением воспринимаем этот шаг.

Тем не менее, мы надеемся на то, что Украина сохранит свое участие в Содружестве Независимых Государств.

Напомним, Петр Порошенко в апреле 2018 года поручил правительству подготовить предложение по выходу Украины из СНГ. Однако пока никаких документов официальный Киев не предоставил.

Сергей Лебедев: «Разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем по гражданам России»-6

# Международная политика # Фотофакт

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