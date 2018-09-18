В Австрии поезд и пассажирский автобус столкнулись на железнодорожном переезде: есть жертвы

Новости Беларуси. Поезд и пассажирский автобус столкнулись на юго-востоке Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария на железнодорожном переезде города Грац обернулась гибелью одного человека. Еще 11 пассажиров пострадали. Травмированных людей на каретах скорой помощи доставили в ближайшие больницы.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Причины инцидента только предстоит выяснить специалистам.