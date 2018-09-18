В Польше пьяный мужчина очнулся в холодильнике морга

Новости Польши. В Польше мужчина очнулся в морге.

По информации издания PatrztuNews, в городе Семяновице-Слёнске прохожий заметил человека без сознания на улице. Скорая помощь констатировала смерть человека по причине слишком большого количества выпитого спиртного.

Мужчину доставили в морг. Тело ждало экспертизы врача, но через некоторое время из холодильника стали слышны шумы и стоны.

Охранник решил проверить, что произошло. Оказалось, что человек пришел в себя. Охранник был в шоке от увиденного – найденный мужчина дрожал от холода и просил одеяло.

Мужчина, несмотря на советы врачей, взял вещи, оделся и ушел. Но по дороге домой передумал и решил поехать на вечеринку, которую он покинул до того, как его доставили в морг.

Полиция проводит расследование произошедешего. А врача, сообщившего об остановке сердца, будут допрашивать.