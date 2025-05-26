Как минимум 11 человек получили ранения в результате массовой стрельбы в Южной Каролине

Как минимум 11 человек получили ранения в результате массовой стрельбы в США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло в небольшом городе Литл-Ривер в Южной Каролине. Там неизвестный открыл огонь по толпе людей, собравшихся на местный праздник, после чего скрылся с места преступления.

Полиция оцепила район и начала поиски нападавшего. Пока неизвестно, действовал ли он в одиночку или у него были сообщники. Власти не разглашают подробности. Этот инцидент произошел спустя несколько часов после того, как в Колорадо неизвестные устроили перестрелку. Там в результате инцидента пострадали шесть человек.