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Ушел из жизни российский актер Галкин

26 мая 2025 12:05
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Ушел из жизни российский актер Галкин-0

Ушел из жизни заслуженный артист РФ, актер, бывший художественный руководитель Приморского краевого театра молодежи Виктор Галкин. Об этом пишет ТАСС.

Ему было 64 года. Театральное сообщество отметило его весомый вклад и влияние на искусство.

Родившийся в 1961 году, он всю свою жизнь посвятил театру, пройдя путь от актера до художественного руководителя. В 2000 году под его руководством театр обрел свое современное название. Его работа навсегда оставила глубокий след в сердцах коллег и поклонников, отметили в сообщении театра в Telegram-канале.

Фото: pixabay

# Некролог

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