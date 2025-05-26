Ушел из жизни российский актер Галкин

Ушел из жизни заслуженный артист РФ, актер, бывший художественный руководитель Приморского краевого театра молодежи Виктор Галкин. Об этом пишет ТАСС.

Ему было 64 года. Театральное сообщество отметило его весомый вклад и влияние на искусство.

Родившийся в 1961 году, он всю свою жизнь посвятил театру, пройдя путь от актера до художественного руководителя. В 2000 году под его руководством театр обрел свое современное название. Его работа навсегда оставила глубокий след в сердцах коллег и поклонников, отметили в сообщении театра в Telegram-канале.