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Макрон объяснил, почему его жена дала ему пощечину

26 мая 2025 13:22
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Макрон объяснил, почему его жена дала ему пощечину-0

Эммануэль Макрон пояснил, что перед выходом из самолета во Вьетнаме он просто дурачился со своей женой Брижит, как они часто делают. Об этом пишет ТАСС.

«Мы с супругой просто дурачились, как мы часто с ней это делаем, ничего более», – сказал президент.

Он удивился тому, что видео вызвало ажиотаж и породило теории. Также президент прокомментировал кадры из поезда, где он убирал предмет со стола, подчеркнув, что это была всего лишь салфетка.

Макрон и его жена посещают страны Азии, после Вьетнама он направится в Индонезию и Сингапур, где станет первым европейским лидером на конференции «Диалог Шангри-Ла».

Фото: pixabay

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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