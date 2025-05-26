Макрон объяснил, почему его жена дала ему пощечину

Эммануэль Макрон пояснил, что перед выходом из самолета во Вьетнаме он просто дурачился со своей женой Брижит, как они часто делают. Об этом пишет ТАСС.

«Мы с супругой просто дурачились, как мы часто с ней это делаем, ничего более», – сказал президент.

Он удивился тому, что видео вызвало ажиотаж и породило теории. Также президент прокомментировал кадры из поезда, где он убирал предмет со стола, подчеркнув, что это была всего лишь салфетка.

Макрон и его жена посещают страны Азии, после Вьетнама он направится в Индонезию и Сингапур, где станет первым европейским лидером на конференции «Диалог Шангри-Ла».