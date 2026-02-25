На острове Бали объявили наивысший уровень погодной опасности

Курортный остров Бали оказался во власти стихии – проливные дожди идут уже несколько дней, затоплены целые районы, сошли оползни. Власти объявили красный, наивысший уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода на улицах местами поднялась до полутора метров, инфраструктура в регионе полностью нарушена. Людей призывают не выходить из дома, началась эвакуация туристов. Два международных рейса перенаправили в другие аэропорты, еще три задержали. Синоптики предупреждают, что экстремальная погода сохранится как минимум до завтра.