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На острове Бали объявили наивысший уровень погодной опасности

25 февраля 2026 07:27
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Курортный остров Бали оказался во власти стихии – проливные дожди идут уже несколько дней, затоплены целые районы, сошли оползни. Власти объявили красный, наивысший уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Бали объявили наивысший уровень погодной опасности-2

Вода на улицах местами поднялась до полутора метров, инфраструктура в регионе полностью нарушена. Людей призывают не выходить из дома, началась эвакуация туристов. Два международных рейса перенаправили в другие аэропорты, еще три задержали. Синоптики предупреждают, что экстремальная погода сохранится как минимум до завтра.

# Погода

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