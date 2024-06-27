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Сенсация Евро-2024: сборная Грузии вырвалась в плей-офф

27 июня 2024 07:46
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Сборная Грузии по футболу одержала победу над Португалией со счетом 2:0 на чемпионате Европы и вышла в плей-офф. Голы на счету Хвичи Кварацхелия и Жоржа Микаутадзе. Об этом пишет  ТАСС.

При этом Португалец Криштиану Роналду стал первым игроком, который провел 50 матчей на крупных турнирах. В другой встрече Турция обыграла Чехию со счетом 2:1.

Сборные Португалии и Турции вышли в 1/8 финала, а Грузия впервые попала в раунд плей-офф чемпионата Европы. Завершится первенство 14 июля, действующий победитель – Италия.

# Футбол

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