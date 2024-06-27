Страны НАТО отказываются от долгосрочной помощи Киеву

По данным СМИ, все члены Альянса готовы предоставить Киеву в этом году около 40 миллиардов евро, но отдельные критически настроенные страны не хотят согласовывать многолетние обязательства, поскольку не уверены в будущих успехах украинской армии. Кроме того, лидерам европейских стран мешают политические и юридические препятствия для подписания таких обязательств. А это значит, НАТО придется каждый год выносить на обсуждение и согласовывать вопрос о поддержке Украины.