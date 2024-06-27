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Страны НАТО отказываются от долгосрочной помощи Киеву

27 июня 2024 07:39
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Некоторые страны НАТО отказываются от обязательств по долгосрочной помощи Киеву. Объясняют это непредсказуемой ситуацией на поле боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны НАТО отказываются от долгосрочной помощи Киеву-1

По данным СМИ, все члены Альянса готовы предоставить Киеву в этом году около 40 миллиардов евро, но отдельные критически настроенные страны не хотят согласовывать многолетние обязательства, поскольку не уверены в будущих успехах украинской армии. Кроме того, лидерам европейских стран мешают политические и юридические препятствия для подписания таких обязательств. А это значит, НАТО придется каждый год выносить на обсуждение и согласовывать вопрос о поддержке Украины.

# НАТО

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