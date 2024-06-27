Глава Минобороны Польши недоволен забором на границе с Беларусью

Польский министр обороны недоволен забором на границе с Беларусью. Он обошелся Варшаве в 400 миллионов евро, но преодолеть его можно всего за 25 секунд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польский министр обороны недоволен забором на границе с Беларусью. Он обошелся Варшаве в 400 миллионов евро, но преодолеть его можно всего за 25 секунд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этого времени достаточно, чтобы раздвинуть прутья домкратом. Напомним, длина заграждения на границе с нашей страной составляет 186 километров, его высота – 5 метров. Конструкция оснащена камерами ночного наблюдения и датчиками движения.