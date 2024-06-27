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Польша и страны Балтии намерены создать линию обороны на границе РБ и РФ

27 июня 2024 07:29
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Сразу четыре страны – Польша, Литва, Латвия и Эстония – попросили ЕС профинансировать возведение 700-километровой защитной линии на границе с Россией и Беларусью. Об этом пишет РИА Новости.

По их словам, это требуется для защиты ЕС от военных и смешанных угроз. Стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда евро. 

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск объявил о реализации программы «Восточный щит» по усилению восточной границы страны, которую предполагается реализовать в 2024-2028 годах за 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). 

При этом российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.

# Международная политика

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