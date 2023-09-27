Конец потоку европейских субсидий. Почему в Польше решили повысить налоги?

Новости Польши. Минфин Польши отчитался о запланированном повышении налогов – в 2024 году финансовую нагрузку хотят увеличить почти на 16 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему непопулярные меры предлагают в предвыборный период? Дело в том, что раньше из фондов Евросоюза Варшава ежегодно получала около 15 миллиардов долларов субсидий, но европейская программа завершена, деньги надо возвращать, и средства ищут прозаичным способом.

Совпадение или нет, но за счет повышения акцизов и НДС как раз и планируют получить недостающие 15 миллиардов в долларовом эквиваленте в 2024 году. По сути, это замена европейским деньгам, в противном случае выплаты, пособия и пенсии придется урезать, а это сильно ударит по электорату. Другой вопрос, что аналитики не считают эти цифры реальными. В бюджет страны специально закладывают завышенные доходы, чтобы в период предвыборной агитации не возник вопрос касательно дефицита государственной казны. Согласно расчетам, даже если Минфин Польши увеличит доходы, инфляция все равно продолжит расти. Прогноз на следующий год – 13 %. И если деньги соберут в виде новых налогов, реальный рост доходов бюджета будет около 1-2 %, а вот социальные расходы никуда не исчезнут, и страна получит дефицит бюджета – по самым скромным подсчетам, речь идет о сумме в 8-9 миллиардов долларов.

Петр Петровский, политолог:

Прежнего уровня жизни уже нет с 2020 года. С каждым годом идет падение. Та попытка восстановительного роста, которая была в 2021 году, она проглотилась, и нет тех драйверов роста в той системе, которую предлагают польские элиты. А это система Польши как тупик. И Польша как шавка, которой сказали: фас – и она кричит: «На Восток». Польская экономика может развиваться нормально только при условии, если она откроется своим соседям и решит те проблемы, которые они сами сделали.