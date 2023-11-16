Сенат США одобрил законопроект финансирования без помощи Израилю и Украине

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил проект закона о финансировании деятельности правительства без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. Об этом пишет РИА Новости.

За законопроект проголосовали 87 членов Сената, против – 11. В документе, направленном на предотвращение прекращения работы правительства, предусматривается двухэтапное финансирование разных программ до начала февраля.

Отдельно будет рассматриваться помощь Израилю и Украине. По словам президента Штатов Джо Байдена, он не станет подписывать законопроект о помощи Израилю отдельно, без Украины.