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Сенат США одобрил законопроект финансирования без помощи Израилю и Украине

16 ноября 2023 07:54
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Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил проект закона о финансировании деятельности правительства без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. Об этом пишет РИА Новости.

За законопроект проголосовали 87 членов Сената, против – 11. В документе, направленном на предотвращение прекращения работы правительства, предусматривается двухэтапное финансирование разных программ до начала февраля.

Отдельно будет рассматриваться помощь Израилю и Украине. По словам президента Штатов Джо Байдена, он не станет подписывать законопроект о помощи Израилю отдельно, без Украины.

# Международная политика # Джо Байден

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