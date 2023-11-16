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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором сразу же после окончания переговоров

16 ноября 2023 07:31
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Лидер США Джо Байден заявил о Си Цзиньпине, лидере КНР, что последний является диктатором. Данное высказывание прозвучало аккурат после переговоров Байдена и Си Цзиньпина. Об этом пишет РИА Новости.

Байден описал его как лидера коммунистического государства, чье управление сильно отличается от американского.

Хотя ранее госсекретарь Америки Энтони Блинкен пытался снизить напряженность в китайско-американских отношениях, в скором времени Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, что возмутило Пекин. По мнению экспертов, таким образом Байден старается привлечь на свою сторону внимание избирателей в преддверии президентских выборов.
 

# Международная политика # Джо Байден # Си Цзиньпин

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