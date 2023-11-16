Более тысячи мигрантов за сутки прибыли на лодках на итальянскую Лампедузу

За сутки на итальянской Лампедузе высадились более тысячи мигрантов. Жители Туниса, Сирии и Ливии прибыли на лодках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр временного пребывания на острове переполнен. На данный момент в нем находится почти полторы тысячи человек. Ожидается, что несколько сотен из них покинут Лампедузу этим утром. Всего, по данным МВД Италии, с начала года в страну морским путем прибыли около 150 тысяч мигрантов.