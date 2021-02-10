Сенат США назвал конституционным процесс импичмента над Дональдом Трампом

Новости США. Сенат США признал процесс импичмента Дональда Трампа конституционным. За проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть однопартийцев экс-президента. Против – 44. Это значит, что слушания по импичменту продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух дней у обеих сторон процесса будет по 16 часов, чтобы представить свои доводы. В лучшем случае процедура может завершиться уже на следующей неделе. Трамп, к слову, крайне не доволен выступлениями своих адвокатов на первом заседании. По словам источников телеканала CNN, на одного из защитников экс-глава Белого дома почти кричал.