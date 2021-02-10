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Сенат США назвал конституционным процесс импичмента над Дональдом Трампом

10 февраля 2021 09:06
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Новости США. Сенат США признал процесс импичмента Дональда Трампа конституционным. За проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть однопартийцев экс-президента. Против – 44. Это значит, что слушания по импичменту продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенат США назвал конституционным процесс импичмента над Дональдом Трампом-1

В течение двух дней у обеих сторон процесса будет по 16 часов, чтобы представить свои доводы. В лучшем случае процедура может завершиться уже на следующей неделе. Трамп, к слову, крайне не доволен выступлениями своих адвокатов на первом заседании. По словам источников телеканала CNN, на одного из защитников экс-глава Белого дома почти кричал.  

Сенат США назвал конституционным процесс импичмента над Дональдом Трампом-4

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Он первый в истории страны президент, который дважды подвергся процедуре импичмента, и первый, кого это коснулось уже после ухода с должности. В случае обвинительного вердикта Трамп может лишиться возможности занимать в будущем государственные должности, в том числе баллотироваться в президенты.  

# Выборы в США # Дональд Трамп # Фотофакт

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