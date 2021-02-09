В Копенгагене проходит фестиваль света. Смотрите, как засиял город

Новости Дании. Копенгаген засиял яркими огнями. В датской столице проходит ежегодный фестиваль света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Дании. Копенгаген засиял яркими огнями. В датской столице проходит ежегодный фестиваль света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители и гости города могут увидеть более 30 инсталляций. Красочные арт-объекты по всему городу – на башнях, стенах домов и даже под водой. А найти их можно с помощью специальной интерактивной карты.
Фестиваль света в датской столице проходит уже четвертый год подряд. Продлится красочное мероприятие до конца февраля.