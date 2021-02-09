Прямой эфир

Эксперты ВОЗ установили наиболее вероятную версию появления коронавируса

09 февраля 2021 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 107 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки зарегистрировано всего 375,5 тысячи новых случаев – это один из самых низких показателей с 21 октября. 

Эксперты ВОЗ установили наиболее вероятную версию появления коронавируса-1

Однако страны не спешат снимать ограничения. Локдаун в Германии могут продлить до 1 марта.

Эксперты ВОЗ установили наиболее вероятную версию появления коронавируса-4

В Нидерландах комендантский час сохранится до 3 марта. С 21:00 до 04:30 жителям нельзя покидать свои дома без веской причины. Нарушители должны заплатить штраф в размере 95 евро. 

Эксперты ВОЗ установили наиболее вероятную версию появления коронавируса-7

Тем временем делегация ВОЗ в Ухане установила наиболее вероятную версию появления COVID-19. По мнению экспертов, коронавирус, скорее всего, передался от животного человеку через промежуточное звено. При этом версия о том, что вирус появился из-за инцидента в лаборатории, была названа маловероятной.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Копенгагене проходит фестиваль света. Смотрите, как засиял город
09 февраля 2021 15:22

В Копенгагене проходит фестиваль света. Смотрите, как засиял город

В Латвии запретили вещание ещё 16 российских телеканалов
09 февраля 2021 15:06

В Латвии запретили вещание ещё 16 российских телеканалов

Новая Зеландия объявила о приостановке политических и военных контактов с Мьянмой
09 февраля 2021 14:51

Новая Зеландия объявила о приостановке политических и военных контактов с Мьянмой