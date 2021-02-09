Эксперты ВОЗ установили наиболее вероятную версию появления коронавируса

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 107 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки зарегистрировано всего 375,5 тысячи новых случаев – это один из самых низких показателей с 21 октября.

Однако страны не спешат снимать ограничения. Локдаун в Германии могут продлить до 1 марта.

В Нидерландах комендантский час сохранится до 3 марта. С 21:00 до 04:30 жителям нельзя покидать свои дома без веской причины. Нарушители должны заплатить штраф в размере 95 евро.