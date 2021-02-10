Радикалы в Киеве третий раз за неделю пикетировали офис телеканала «Наш»

Новости Украины. Радикалы в Киеве снова пикетировали офис телеканала «Наш». Вечером 9 февраля небольшая группа протестующих начала жечь у здания дымовые шашки и файеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Радикалы в Киеве снова пикетировали офис телеканала «Наш». Вечером 9 февраля небольшая группа протестующих начала жечь у здания дымовые шашки и файеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты требуют закрыть телеканал, обвиняя журналистов в пророссийской позиции. Подобное на этой неделе происходило еще дважды.
Действиям радикалов предшествовало закрытие каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент Зеленский издал указ о применении к этим СМИ и его владельцу санкций сроком на пять лет. Националисты поддержали это решение.