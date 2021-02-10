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Радикалы в Киеве третий раз за неделю пикетировали офис телеканала «Наш»

10 февраля 2021 08:53
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Новости Украины. Радикалы в Киеве снова пикетировали офис телеканала «Наш». Вечером 9 февраля небольшая группа протестующих начала жечь у здания дымовые шашки и файеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радикалы в Киеве третий раз за неделю пикетировали офис телеканала «Наш»-1

Демонстранты требуют закрыть телеканал, обвиняя журналистов в пророссийской позиции. Подобное на этой неделе происходило еще дважды.  

Радикалы в Киеве третий раз за неделю пикетировали офис телеканала «Наш»-4

Действиям радикалов предшествовало закрытие каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент Зеленский издал указ о применении к этим СМИ и его владельцу санкций сроком на пять лет. Националисты поддержали это решение.  

# Акции протеста # Владимир Зеленский # Фотофакт

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