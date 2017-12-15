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В Санкт-Петербурге задержали злоумышленников, подозреваемых в организации терактов 16 декабря

15 декабря 2017 16:21
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Новости России. В Санкт-Петербурге задержаны семь участников террористической группировки. Эти люди подозреваются в подготовке крупных атак 16 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге задержали злоумышленников, подозреваемых в организации терактов 16 декабря-1

В Санкт-Петербурге задержали злоумышленников, подозреваемых в организации терактов 16 декабря-3

По данным правоохранителей, в планах злоумышленников были взрывы с участием смертников в местах массового скопления людей. Их действия с помощью телефонного приложения координировали главари международной террористической организации.

В Санкт-Петербурге задержали злоумышленников, подозреваемых в организации терактов 16 декабря-6

При обысках в их квартирах были изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также экстремистская литература.

# Теракт # Фотофакт

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