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Сенат оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу

14 февраля 2021 11:51
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Новости США. В США разрешилась интрига с импичментом 45-го президента. Сенат оправдал Дональда Трампа, утвердив, что экс-глава Белого дома не виновен в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, вылившимся в штурм Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенат оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу-1

Для вынесения обвинительного заключения не хватило голосов. За высказались лишь 57 сенаторов при необходимых 67. После голосования в Сенате президент США Джо Байден сделал заявление, в котором отметил, что суть обвинения не оспаривается и назвал произошедшее печальной главой американской истории.

Сенат оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу-4

В свою очередь, Дональд Трамп поблагодарил свою команду и заявил, что завершился еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории США, а себя назвал жертвой этой охоты.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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