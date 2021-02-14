Сенат оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу

Новости США. В США разрешилась интрига с импичментом 45-го президента. Сенат оправдал Дональда Трампа, утвердив, что экс-глава Белого дома не виновен в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, вылившимся в штурм Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для вынесения обвинительного заключения не хватило голосов. За высказались лишь 57 сенаторов при необходимых 67. После голосования в Сенате президент США Джо Байден сделал заявление, в котором отметил, что суть обвинения не оспаривается и назвал произошедшее печальной главой американской истории.