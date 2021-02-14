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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Японии. Более 120 человек пострадали

14 февраля 2021 11:50
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Новости Японии. Землетрясение в Японии. Пострадали более 120 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство получивших травмы – это жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Японии. Более 120 человек пострадали-1

Магнитуда землетрясения составила 7,3. На северо-востоке страны без света осталось более миллиона домов. Национальное метеорологическое управление предупреждает о том, что в течение недели могут происходить афтершоки – их уже было более 20. Национальные силы самообороны готовы в любую минуту отправить подразделения в регионы на помощь.

# Землетрясение в Японии # Фотофакт

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