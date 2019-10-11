Семья обнаружила под капотом автомобиля сотни грецких орехов. Их принесла белка

Новости США. Семья из американского Питтсбурга обнаружила под капотом своего автомобиля несколько сотен грецких орехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные белки, видимо, решили, что машина – отличный вариант кладовой и перенесли все упавшие с дерева плоды под капот. Чтобы отправить авто в ремонт, американцам пришлось целый час доставать орехи и гнезда, однако сотрудники мастерской обнаружили ещё около сотни орехов под двигателем.