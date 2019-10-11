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Семья обнаружила под капотом автомобиля сотни грецких орехов. Их принесла белка

11 октября 2019 08:22
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Новости США. Семья из американского Питтсбурга обнаружила под капотом своего автомобиля несколько сотен грецких орехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья обнаружила под капотом автомобиля сотни грецких орехов. Их принесла белка-1

Местные белки, видимо, решили, что машина – отличный вариант кладовой и перенесли все упавшие с дерева плоды под капот. Чтобы отправить авто в ремонт, американцам пришлось целый час доставать орехи и гнезда, однако сотрудники мастерской обнаружили ещё около сотни орехов под двигателем.

Семья обнаружила под капотом автомобиля сотни грецких орехов. Их принесла белка-4

Семья обнаружила под капотом автомобиля сотни грецких орехов. Их принесла белка-6

# Дикие животные # Фотофакт

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