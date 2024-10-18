Семь жизней унесла автокатастрофа в Турции. Еще более трех десятков человек среди раненых. По невыясненным пока обстоятельствам автобус с пассажирами на полной скорости опрокинулся на пустой дороге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и полиция. Им понадобилось несколько часов, чтобы достать из салона пострадавших и тех, кто не мог выбраться самостоятельно. Есть опасения, что число жертв может вырасти – несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в момент ЧП в автобусе находились 46 пассажиров. В полиции считают, что виновником трагедии может быть водитель, который превысил скорость и не справился с управлением.