ФСБ задержала шпионку, передававшую СБУ информацию о российских военных

Задержанная в Крыму за шпионаж 23-летняя уроженка Херсонской области созналась, что ответила на просьбу в одном из Telegram-каналов рассказать о местах дислокации российского военного контингента. Об этом пишет ТАСС.

Она сообщила, что в июне она присоединилась к каналу, а в ноябре решила сообщить информацию о дислокации военных РФ в Агайманах, где работает ее бабушка «работала директором». После этого она и была задержана сотрудниками ФСБ.

Против нее было заведено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Она была заключена под стражу.