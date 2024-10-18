Прямой эфир

ФСБ задержала шпионку, передававшую СБУ информацию о российских военных

18 октября 2024 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Задержанная в Крыму за шпионаж 23-летняя уроженка Херсонской области созналась, что ответила на просьбу в одном из Telegram-каналов рассказать о местах дислокации российского военного контингента. Об этом пишет ТАСС.

Она сообщила, что в июне она присоединилась к каналу, а в ноябре решила сообщить информацию о дислокации военных РФ в Агайманах, где работает ее бабушка «работала директором». После этого она и была задержана сотрудниками ФСБ.

Против нее было заведено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Она была заключена под стражу.

# ФСБ

Другие новости рубрики

Все новости
В Кремле прокомментировали убийство лидера ХАМАС
18 октября 2024 10:21

В Кремле прокомментировали убийство лидера ХАМАС

В МИД РФ прокомментировали возможный перехват ракет Польшей
18 октября 2024 09:10

В МИД РФ прокомментировали возможный перехват ракет Польшей

Орбан заявил, что с «планом победы» Зеленского можно только проиграть
18 октября 2024 08:37

Орбан заявил, что с «планом победы» Зеленского можно только проиграть