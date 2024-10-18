Новый этап конфликта – ХАМАС назвал последствия убийства Израилем своего лидера

Внимание всех мировых СМИ вновь приковано к Ближнему Востоку. Горячий конфликт теперь выходит на новый этап. Причиной стало сенсационное заявление Израиля о ликвидации лидера ХАМАС, которого считают организатором атаки 7 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако тот факт, что движение по сути «обезглавлено», вряд ли остановит войну.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Иерусалиме сразу после подтверждения факта смерти лидера ХАМАС, заявил, что это дает шанс на мир на Ближнем Востоке, но предупредил, что боевые действия в Газе не окончены, и Израиль будет продолжать их до тех пор, пока не будут возвращены заложники. О том, что об окончании конфликта говорить не приходится, заявила и другая противоборствующая сторона. В ХАМАС отметили, что теперь переговоры об освобождении захваченных израильтян стали, мягко говоря, проблематичными. А само сопротивление израильской армии только усилится. Ливанская «Хезболла» тоже считает, что убийство главы палестинской организации приведет к дальнейшей эскалации. Она объявила, что переходит к новой, более активной фазе войны с Израилем.