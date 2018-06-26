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Селфи теперь под запретом. На пляжах Гоа туристам запретили фотографироваться

26 июня 2018 08:31
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Новости Индии. На пляжах индийского штата Гоа туристам запретили делать селфи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасательные службы определили 24 зоны, где путешественникам нельзя будет себя фотографировать.

Селфи теперь под запретом. На пляжах Гоа туристам запретили фотографироваться-1

Вскоре там будут установлены специальные таблички с предупреждением, а также номером экстренных служб.

Мера, вероятнее всего, временная: в Индии сейчас сезон дождей, из-за чего берега очень скользкие. Поводом для введения запрета послужили несколько несчастных случаев, когда во время фотосъемки поскользнулись и утонули люди. По данным синоптиков, ливни не прекратятся в регионе вплоть до конца сентября.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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