Армия США будет использовать в бою оружие для игры в пейнтбол

Новости США. Американские военные будут использовать в бою оружие для игры в пейнтбол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия США заключила крупный контракт на 650 тысяч долларов на закупку винтовок, которыми планируют вооружить солдат в Афганистане. Вместо краски шарики будут заполнять специальным порошком. При попадании в цель из них распылится газ, на время дезориентирующий противника.

По мнению экспертов, такое оружие может стать хорошей альтернативой летальным образцам вооружения.