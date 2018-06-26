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Армия США будет использовать в бою оружие для игры в пейнтбол

26 июня 2018 08:27
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Новости США. Американские военные будут использовать в бою оружие для игры в пейнтбол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия США будет использовать в бою оружие для игры в пейнтбол-1

Армия США заключила крупный контракт на 650 тысяч долларов на закупку винтовок, которыми планируют вооружить солдат в Афганистане. Вместо краски шарики будут заполнять специальным порошком. При попадании в цель из них распылится газ, на время дезориентирующий противника.

По мнению экспертов, такое оружие может стать хорошей альтернативой летальным образцам вооружения.

Армия США будет использовать в бою оружие для игры в пейнтбол-4

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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