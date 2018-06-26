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В Мексике прогремели взрывы в мастерской по производству пиротехники: есть жертвы

26 июня 2018 08:12
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Новости Мексики. Сразу несколько взрывов прогремело в мексиканском городе Тультепек в одной из мастерских по производству пиротехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике прогремели взрывы в мастерской по производству пиротехники: есть жертвы-1

По предварительной информации, в результате происшествия погибли не менее двух человек. Медики увезли в больницу 8 раненых. Официального подтверждения этим данным пока нет. После взрывов произошло масштабное возгорание.

Сейчас в районе инцидента работают пожарные бригады и скорые. Причины ЧП неизвестны.

# Взрыв # Фотофакт

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