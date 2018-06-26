В Великобритании одобрили расширение аэропорта Хитроу. Как это повлияет на экологию?

Новости Великобритании. Британский парламент одобрил расширение аэропорта Хитроу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столичной воздушной гавани планируют построить третью взлетно-посадочную полосу.
Новости Великобритании. Британский парламент одобрил расширение аэропорта Хитроу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столичной воздушной гавани планируют построить третью взлетно-посадочную полосу.
415 депутатов высказались в пользу проекта. Против проголосовали 119.
Британский премьер надеется, что расширение аэропорта положительно скажется на экономике на фоне Brexit. На осуществление плана потребуется почти 19 миллиардов долларов.
Экологи и лондонцы, проживающие у аэропорта, крайне недовольны такими перспективами. Первые настраивают: если будет проложена еще одна полоса, в день Хитроу будет вырабатывать углекислого газа столько же, сколько вся Португалия.