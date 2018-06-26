В Великобритании одобрили расширение аэропорта Хитроу. Как это повлияет на экологию?

Британский премьер надеется, что расширение аэропорта положительно скажется на экономике на фоне Brexit. На осуществление плана потребуется почти 19 миллиардов долларов.

Экологи и лондонцы, проживающие у аэропорта, крайне недовольны такими перспективами. Первые настраивают: если будет проложена еще одна полоса, в день Хитроу будет вырабатывать углекислого газа столько же, сколько вся Португалия.