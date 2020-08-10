Никол Пашинян пожелал Александру Лукашенко успехов и новых свершений на посту

Новости Беларуси. Поздравления в адрес Александра Лукашенко продолжают поступать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожелал белорусскому лидеру успехов и новых свершений на посту, крепкого здоровья, а братскому народу Беларуси – мира и процветания.

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