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Никол Пашинян пожелал Александру Лукашенко успехов и новых свершений на посту

10 августа 2020 18:42
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Новости Беларуси. Поздравления в адрес Александра Лукашенко продолжают поступать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожелал белорусскому лидеру успехов и новых свершений на посту, крепкого здоровья, а братскому народу Беларуси – мира и процветания.

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# Выборы в Беларуси # Никол Пашинян # Александр Лукашенко

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