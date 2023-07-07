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Сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме недоверия министру обороны Блащаку в пятницу

07 июля 2023 09:22
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Сейм Польши в ближайшую пятницу рассмотрит вопрос о вотуме недоверия министру национальной обороны Мариушу Блащаку, сообщает РИА Новости.

Это инициировано представителями оппозиции в лице «Гражданской коалиции» и «Левой» партии. Они утверждают, что деяния Блащака свидетельствуют о его непрофессионализме на посту министра обороны в условиях войны, происходящей у границы с Польшей. 

В частности, упоминается случай с ракетой, упавшей под Быдгощом в декабре прошлого года, о котором Польша узнала только в апреле нынешнего. Лидер фракции «Гражданская коалиция» Борис Будка отметил, что в сложные времена министром не может быть трус, не способный признаться в своих ошибках. В то же время партия «Право и справедливость» убеждена, что у оппозиционеров не хватит голосов для вотума недоверия. 

Пресс-секретарь Правительства Петер Мюллер заявил, что у партии все еще есть парламентское большинство. Они не допустят увольнения министра обороны страны во время военного конфликта на восточной границе.

# Международная политика # Мариуш Блащак

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