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В Милане горел дом престарелых – по меньшей мере 6 человек погибли

07 июля 2023 08:57
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Новости Италии. По меньшей мере шесть человек погибли и более 80 пострадали в результате пожара в доме престарелых в Милане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Милане горел дом престарелых – по меньшей мере 6 человек погибли-1

Огонь вспыхнул поздно ночью на первом этаже и стал быстро распространяться по зданию. 40 человек госпитализированы с симптомами отравления. Трое из них находятся в критическом состоянии. На месте происшествия работают пожарные, причины случившегося уточняются. Само строение, в котором находилось учреждение, довольно старое – построено более 100 лет назад и рассчитано на 210 мест.

# Пожар # Новости Италии # Фотофакт

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