В Милане горел дом престарелых – по меньшей мере 6 человек погибли

Новости Италии. По меньшей мере шесть человек погибли и более 80 пострадали в результате пожара в доме престарелых в Милане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул поздно ночью на первом этаже и стал быстро распространяться по зданию. 40 человек госпитализированы с симптомами отравления. Трое из них находятся в критическом состоянии. На месте происшествия работают пожарные, причины случившегося уточняются. Само строение, в котором находилось учреждение, довольно старое – построено более 100 лет назад и рассчитано на 210 мест.