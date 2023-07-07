Минздрав Украины поддержал инициативу Зеленского использовать марихуану в лечебных целях

Министерство здравоохранения Украины выступает за легальность использования лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны). Об этом заявил глава ведомства, главный государственный санитарный врач Игорь Кузина, сообщает ТАСС. Ранее это инициировал президент страны Владимир Зеленский

Законопроект уже был одобрен Комитетом по вопросам охраны здоровья Верховной Рады Украины, также положительную оценку дал украинский Минздрав. Ожидается, что в скором времени проект закона будет внесен в Верховную Раду для рассмотрения и последующего утверждения.

Президент Зеленский выступал за узаконивание марихуаны в лечебных целях еще до своего избрания. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде в июне 2021 года, а в июле того же года Зеленский настоятельно попросил парламент рассмотреть его в приоритетном порядке. Однако на голосование законопроект не попал. В июне 2022 года правительство приняло решение разрешить использование марихуаны в медицине и научных исследованиях.