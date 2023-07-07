Прямой эфир

На севере Испании проливные дожди затопили улицы, подземные переходы и первые этажи домов

07 июля 2023 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Север Испании уходит под воду. Причиной стали проливные дожди, которые обрушились на регион. Больше всего от стихии пострадал город Сарагоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Испании проливные дожди затопили улицы, подземные переходы и первые этажи домов-1

Там оказались затопленными улицы, подземные переходы, магазины и первые этажи домов. Бурные потоки с легкостью сносили припаркованные машины. А в пригороде Сарагосы из-за размытых железнодорожных путей более 500 пассажиров оказались заблокированы в поезде. Полиция призвала местных жителей по возможности отказаться от поездок. Синоптики ввели повышенный – оранжевый – уровень опасности.

# Наводнение # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Милане горел дом престарелых – по меньшей мере 6 человек погибли
07 июля 2023 08:57

В Милане горел дом престарелых – по меньшей мере 6 человек погибли

Сейм Польши рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия министру обороны Блащаку
07 июля 2023 08:55

Сейм Польши рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия министру обороны Блащаку

Букмекеры США ставят на то, чей кокаин нашли в Белом доме
07 июля 2023 08:18

Букмекеры США ставят на то, чей кокаин нашли в Белом доме