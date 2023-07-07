На севере Испании проливные дожди затопили улицы, подземные переходы и первые этажи домов

Новости Испании. Север Испании уходит под воду. Причиной стали проливные дожди, которые обрушились на регион. Больше всего от стихии пострадал город Сарагоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там оказались затопленными улицы, подземные переходы, магазины и первые этажи домов. Бурные потоки с легкостью сносили припаркованные машины. А в пригороде Сарагосы из-за размытых железнодорожных путей более 500 пассажиров оказались заблокированы в поезде. Полиция призвала местных жителей по возможности отказаться от поездок. Синоптики ввели повышенный – оранжевый – уровень опасности.