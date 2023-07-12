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Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР преодолела рекордное для страны расстояние

12 июля 2023 10:53
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Северная Корея произвела очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Это событие изрядно напугало Японию, Южную Корею и даже озадачило США. Дело в том, что она находилась в полете более часа и преодолела свыше 1 000 километров, что стало рекордом для КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР преодолела рекордное для страны расстояние-1

Всего же дальность ее полета составляет около 15 000 километров. Как заявили в Министерстве обороны Японии, эта ракета может достичь любой точки на территории Соединенных Штатов Америки. В связи с этим Япония и Южная Корея провели экстренные заседания советов безопасности.

Испытания еще больше накалили обстановку в регионе. Пуск ракеты был произведен после того, как Пхеньян пригрозил сбивать американские военные самолеты-разведчики и предупредил о шокирующих последствиях, если они продолжат полеты вблизи ее территории.

# Международная политика # Новости Северной Кореи # Фотофакт

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