Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР преодолела рекордное для страны расстояние

Северная Корея произвела очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Это событие изрядно напугало Японию, Южную Корею и даже озадачило США. Дело в том, что она находилась в полете более часа и преодолела свыше 1 000 километров , что стало рекордом для КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же дальность ее полета составляет около 15 000 километров. Как заявили в Министерстве обороны Японии, эта ракета может достичь любой точки на территории Соединенных Штатов Америки. В связи с этим Япония и Южная Корея провели экстренные заседания советов безопасности.

Испытания еще больше накалили обстановку в регионе. Пуск ракеты был произведен после того, как Пхеньян пригрозил сбивать американские военные самолеты-разведчики и предупредил о шокирующих последствиях, если они продолжат полеты вблизи ее территории.