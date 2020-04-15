Себастьян Курц о смягчении карантинных мер: «Тенденция открытия страны стала возможной»

Новости Австрии. Еврокомиссия разработала и озвучила критерии для отмены карантина в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекомендации странам во время видеоконференции представила ее глава Урсула фон дер Ляйен.

Чтобы приступить к снятию ограничений, должны быть соблюдены три условия: снижение распространения болезни, наличие достаточного потенциала системы здравоохранения, а также отработанная система мониторинга болезни и контактов зараженных лиц.