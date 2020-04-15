Себастьян Курц о смягчении карантинных мер: «Тенденция открытия страны стала возможной»

Новости Австрии. Еврокомиссия разработала и озвучила критерии для отмены карантина в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекомендации странам во время видеоконференции представила ее глава Урсула фон дер Ляйен.
Чтобы приступить к снятию ограничений, должны быть соблюдены три условия: снижение распространения болезни, наличие достаточного потенциала системы здравоохранения, а также отработанная система мониторинга болезни и контактов зараженных лиц.
В связи с улучшением эпидемиологической обстановки все больше стран ослабляют карантинные меры. Возобновили работу некоторые магазины в Чехии и Испании. В Дании 15 апреля открылись школы и детские сады. В Венеции частично заработал водный транспорт.
О смягчении карантинных мер заявил и федеральный канцлер Австрии.
Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии:
Тенденция открытия страны стала возможной. Наш подход в течение следующих нескольких месяцев таков: чем больше свободы – тем лучше. Но и ограничений будет столько, сколько потребуется.
Накануне в Австрии открылись небольшие магазины, а также специализированные предприятия.
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