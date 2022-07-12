В Великобритании выбирают нового премьер-министра. Кто претендует на эту должность?

Свое желание возглавить правительство выразили 11 политиков. Все консерваторы, так как именно эта партия является правящей. Уже 13 июля стартует первый раунд голосования. По мнению экспертов, больше всего шансов у бывшего министра финансов: его уже поддержали 38 депутатов. Второе место у экс-министра обороны. У нее 22 голоса. Официально новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 5 сентября.

Стоит отметить, что на этих выборах изменили правила выдвижения кандидатов. Если раньше было достаточно поддержки восьми однопартийцев, то сейчас этот порог был увеличен до 20. А чтобы пройти во второй раунд, нужно будет получить уже 30 голосов. Всего британский парламент насчитывает 358 депутатов. Сам Джонсон отказался поддержать кого-либо из кандидатов. Стоит отметить, что избрание нового премьер-министра ничего не изменит в политике Лондона. Великобритания продолжит борьбу за доминирование и господство коллективного Запада. А риторика сохранит антироссийский и антибелорусский характер.