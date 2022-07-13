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Ополаскивание и мытьё рук лучше сократить. Как такие меры могут помочь немцам перезимовать в условиях газового кризиса?

13 июля 2022 06:13
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Новости Германии. Немцам из-за кризиса предложили бегать по лестнице, чтобы согреться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ополаскивание и мытьё рук лучше сократить. Как такие меры могут помочь немцам перезимовать в условиях газового кризиса?-1

Такой совет жителям Германии дал глава крупнейшей региональной газовой компании в стране. Экстраординарные меры немцы должны предпринимать для того, чтобы перезимовать в условиях газового кризиса. Среди предложений управленца также сокращение времени пребывания в душе. Поскольку, по его словам, почти 20 % тепла расходуется для горячей воды, поэтому водные процедуры, ополаскивание и мытье рук лучше сократить. А еще необходимо будет понизить температуру в домах. Выполнять рекомендации руководитель газовой компании призывает по возможности максимально.  

# Кризис в ЕС # Георг Фридрихс # Новости Германии # Фотофакт

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