Ополаскивание и мытьё рук лучше сократить. Как такие меры могут помочь немцам перезимовать в условиях газового кризиса?

Такой совет жителям Германии дал глава крупнейшей региональной газовой компании в стране. Экстраординарные меры немцы должны предпринимать для того, чтобы перезимовать в условиях газового кризиса. Среди предложений управленца также сокращение времени пребывания в душе. Поскольку, по его словам, почти 20 % тепла расходуется для горячей воды, поэтому водные процедуры, ополаскивание и мытье рук лучше сократить. А еще необходимо будет понизить температуру в домах. Выполнять рекомендации руководитель газовой компании призывает по возможности максимально.