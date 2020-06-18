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Крупнейший банк Европы HSBC сократит 35 тысяч сотрудников из-за коронавируса

18 июня 2020 08:37
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Новости Великобритании. Крупнейший банк Европы намерен сократить десятки тысяч сотрудников из-за кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа». Британский HSBC в ближайшем будущем уволит 35 тысяч человек, а также прекратит набор новых кадров.

Крупнейший банк Европы HSBC сократит 35 тысяч сотрудников из-за коронавируса-1

Такое решение руководству пришлось принять из-за экономических потерь, связанных с COVID-19. О своих планах банк сообщал еще в феврале, однако этот вопрос был отложен, чтобы люди не лишились работы во время пандемии.

Крупнейший банк Европы HSBC сократит 35 тысяч сотрудников из-за коронавируса-4

Напомним, в общей сложности мировые банки сократят около 60 тысяч работников.

# Коронавирус # Фотофакт

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