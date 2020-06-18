Прямой эфир

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР

18 июня 2020 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Народный артист СССР Юрий Соломин отмечает 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа».

В адрес юбиляра поздравления направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР-1

Известный актер театра и кино, художественный руководитель Государственного академического Малого театра – кстати, именно этот храм Мельпомены стал судьбоносной творческой осью, вокруг которой профессиональная карьера Юрия Соломина вращается всю жизнь.

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР-4

После школы он поступил в Театральное училище имени Щепкина. Позже Соломина приняли в труппу театра.

Более 50 лет актер выходит на сцену Малого и более 30 является художественным руководителем.

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР-7

Хлестаков в комедии «Ревизор», главные роли в спектаклях «Украли консула», «Царь Борис» и «Иван Грозный» – в творческой биографии десятки запоминающихся образов. Ради подмостков на московском Театральном проезде он даже отказывался от ролей в кино.

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР-10

Тем не менее, на его счету более 60 фильмов, среди которых «Обыкновенное чудо», «Московская сага», «Адъютант его превосходительства» и «ТАСС уполномочен заявить». Мировую же известность Юрию Соломину принес персонаж исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева в фильме Акира Куросавы «Дерсу Узала», удостоенного премии «Оскар».

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР-13

Не только в творческом амплуа, но и в политическом – в начале 90-х он занимал пост министра культуры в составе первого правительства России.

# Юбилеи # Юрий Соломин # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией
18 июня 2020 06:27

Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией

Экономика Швейцарии может потерять 100 млрд долларов из-за коронавируса
17 июня 2020 14:40

Экономика Швейцарии может потерять 100 млрд долларов из-за коронавируса

Взрыв на ЖД станции в Баварии. Пострадали 11 человек
17 июня 2020 14:33

Взрыв на ЖД станции в Баварии. Пострадали 11 человек