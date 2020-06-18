Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР

Новости России. Народный артист СССР Юрий Соломин отмечает 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа». В адрес юбиляра поздравления направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Известный актер театра и кино, художественный руководитель Государственного академического Малого театра – кстати, именно этот храм Мельпомены стал судьбоносной творческой осью, вокруг которой профессиональная карьера Юрия Соломина вращается всю жизнь.

После школы он поступил в Театральное училище имени Щепкина. Позже Соломина приняли в труппу театра. Более 50 лет актер выходит на сцену Малого и более 30 является художественным руководителем.

Хлестаков в комедии «Ревизор», главные роли в спектаклях «Украли консула», «Царь Борис» и «Иван Грозный» – в творческой биографии десятки запоминающихся образов. Ради подмостков на московском Театральном проезде он даже отказывался от ролей в кино.

Тем не менее, на его счету более 60 фильмов, среди которых «Обыкновенное чудо», «Московская сага», «Адъютант его превосходительства» и «ТАСС уполномочен заявить». Мировую же известность Юрию Соломину принес персонаж исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева в фильме Акира Куросавы «Дерсу Узала», удостоенного премии «Оскар».