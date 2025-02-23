Зеленский заявил, что готов оставить пост президента

На пресс-конференции лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой президентский пост ради мира в стране или вступления в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

В последнее время Дональд Трамп называл его диктатором и обвинял в том, что он отказался провести выборы, утверждая, что Зеленский хочет продолжать воевать.