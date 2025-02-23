Зеленский заявил, что готов оставить пост президента

На пресс-конференции лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой президентский пост ради мира в стране или вступления в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
В последнее время Дональд Трамп называл его диктатором и обвинял в том, что он отказался провести выборы, утверждая, что Зеленский хочет продолжать воевать.
Срок пребывания Зеленского на своем посту истек 20 мая минувшего года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
По словам Владимира Путина, сейчас в Украине единственной законной властью являются парламент и спикер Рады. Для проведения легитимных выборов президента, с его слов, необходимо отменить закон о военном положении.