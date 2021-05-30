Саудовская Аравия открыла въезд из 11 стран

Саудовская Аравия сняла 30 мая введенный из-за пандемии запрет на въезд в Королевство из 11 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, ОАЭ, Португалия, США, Франция, Швеция, Швейцария и Япония. К приезжим будет применен санитарный карантин. Решение принято после анализа эпидемической ситуации в этих странах.