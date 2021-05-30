Прямой эфир

Саудовская Аравия открыла въезд из 11 стран

30 мая 2021 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Саудовская Аравия сняла 30 мая введенный из-за пандемии запрет на въезд в Королевство из 11 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саудовская Аравия открыла въезд из 11 стран-1

Это Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, ОАЭ, Португалия, США, Франция, Швеция, Швейцария и Япония. К приезжим будет применен санитарный карантин. Решение принято после анализа эпидемической ситуации в этих странах.

Саудовская Аравия открыла въезд из 11 стран-4

Напоминаем, 3 февраля Саудовская Аравия приостановила въезд в страну из 20 государств в качестве меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генсек ООН призвал перестать инвестировать в угольную промышленность
30 мая 2021 12:03

Генсек ООН призвал перестать инвестировать в угольную промышленность

В Майами мужчина около 60 раз выстрелил из окна машины и скрылся
30 мая 2021 12:01

В Майами мужчина около 60 раз выстрелил из окна машины и скрылся

В Индонезии полностью сгорел паром, на котором плыли почти 200 человек
30 мая 2021 11:59

В Индонезии полностью сгорел паром, на котором плыли почти 200 человек