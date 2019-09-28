Прямой эфир

Трамп: США отказываются снимать санкции против Ирана

28 сентября 2019 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. США не собираются снимать санкции против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявления сделал президент Трамп.

Трамп: США отказываются снимать санкции против Ирана-1

Ранее Тегеран заявил, что начнет переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке только в случае, если будут сняты санкции. Власти Ирана отметили, что готовы к переговорам, но не в условиях давления. В свою очередь Франция, Великобритания и Германия настаивали на встрече лидеров Ирана и США, обещая при этом Тегерану, что Штаты снимут с них все санкции.

Трамп: США отказываются снимать санкции против Ирана-4

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами
28 сентября 2019 17:05

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами

Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника
28 сентября 2019 16:59

Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника

В Москве +14, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 30 сентября по 6 октября
28 сентября 2019 16:57

В Москве +14, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 30 сентября по 6 октября