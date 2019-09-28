Трамп: США отказываются снимать санкции против Ирана

Новости США. США не собираются снимать санкции против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявления сделал президент Трамп.
Новости США. США не собираются снимать санкции против Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявления сделал президент Трамп.
Ранее Тегеран заявил, что начнет переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке только в случае, если будут сняты санкции. Власти Ирана отметили, что готовы к переговорам, но не в условиях давления. В свою очередь Франция, Великобритания и Германия настаивали на встрече лидеров Ирана и США, обещая при этом Тегерану, что Штаты снимут с них все санкции.