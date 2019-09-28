Трамп: США отказываются снимать санкции против Ирана

Ранее Тегеран заявил, что начнет переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке только в случае, если будут сняты санкции. Власти Ирана отметили, что готовы к переговорам, но не в условиях давления. В свою очередь Франция, Великобритания и Германия настаивали на встрече лидеров Ирана и США, обещая при этом Тегерану, что Штаты снимут с них все санкции.